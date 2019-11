​Josep Bargalló proposa unir esforços amb la Generalitat valenciana per oferir «una millor oferta» d'estudis d'FP

Josep Bargalló ha proposat aquest dijous unir esforços amb la Generalitat valenciana en matèria de Formació Professional. En el marc d'una trobada amb el seu homòleg valencià, Vicent Marzà, el conseller d'Educació ha considerat que "el més lògic seria que no dobléssim esforços, sinó que els ajuntéssim i poguéssim oferir estudis amb una millor oferta".La trobada entre els dos consellers s'ha dut a terme en el marc d'una visita de Bargalló a Castelló de la Plana. El conseller català ha explicat que a la reunió s'han tractat altres qüestions d'interès comú entre Catalunya i el País Valencià, per exemple l'escola inclusiva o les iniciatives que mancomunen esforços entre els dos territoris, com ara la taula del Sénia.Bargalló ha explicat que també s'ha parlat dels moviments de relació pedagògica o de l'estructuració de les escoletes, per exemple. També s'ha fet la "reflexió" que si hi ha figures com la taula del Sénia, que reuneix ajuntaments d'altres comunitats autònomes que fan propostes conjuntes d'infraestructura, de suplement econòmic o d'equilibri territorial, la Generalitat de Catalunya i la del País Valencià han de ser capaces de "fer propostes conjuntes de planificació amb formació professional".Per exemple, Bargalló ha subratllat que a la comarca del Montsià, que limita amb Castelló, hi ha estudis agraris, de nàutica i marítims que tenen una demanda de llocs de treball "també a l'altre cantó". Per això, el conseller d'Educació ha considerat que "el més lògic" seria no doblar esforços sinó ajuntar-los i poder oferir estudis "amb una millor oferta que servissin més a aquest territori per les seves necessitats econòmiques".

