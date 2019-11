Un jutge multa amb 2.000 euros tres estudiants per esquinçar una bandera espanyola a la UAB

El Jutjat penal 2 de Sabadell ha condemnat un estudiant a una multa de 2.160 euros i a dos universitaris més a una altra de 1.920 euros per esquinçar el 2016 una bandera espanyola que van agafar d'una carpa de Societat Civil Catalana (SCC) instal·lada a l'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).En la sentència, a la que ha tingut accés Europa Press, el jutjat absol els tres joves independentistes d'un delicte de coaccions pel qual van ser jutjats, ja que el jutge descarta que impedissin l'exercici de llibertats de quatre membres de SCC presents en la carpa.El jutge resta credibilitat al testimoniatge d'aquestes quatre suposades víctimes de SCC en relació a les coaccions perquè, entre altres factors, recorda que és un organisme "ideològicament oposat al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), al que pertanyien els tres acusats" i descarta que es compleixi el requisit d'absència d'incredibilitat subjectiva.La sentència imposa la multa més alta, pel delicte d'ultratges a la bandera nacional, a l'estudiant que va esquinçar el símbol i considera en relació als tres que els fets "es van executar a la universitat, lloc on ha de prevaler, encara més que en altres llocs, el respecte a les diferents ideologies, opinions o llocs".A més, també esmenta la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) de 13 de març de 2018 que va considerar que la crema de fotos del rei "forma part de la crítica política". El jutge entén que el cas dels tres estudiants del SEPC no està inclòs en la jurisprudència del TEDH, perquè la crema de fotos del rei del cas que va arribar a la justícia europea va ser "en un context de manifestació organitzada per moviments independentistes i antimonárquics" davant una visita del monarca a Girona.El cas de la UAB, no obstant això, va ser un dia "en el qual se celebrava una fira d'entitats de diferent naturalesa i ideologies a la Plaça Cívica" del centre universitari.

