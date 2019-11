Presó per al conductor aturat a trets a Tarragona després que gairebé atropellés dos mossos

Presó provisional per al conductor aturat a trets el dimarts a Tarragona després que s'intentés saltar un control policial i gairebé atropellés dos agents dels Mossos d'Esquadra, segons ha informat Uspac en un comunicat. El sindicat policial explica que el detingut ha comparegut aquest dijous davant del Jutjat de Guàrdia.L'entitat ha demanat que se l'investigui per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa, un delicte de conducció temerària agreujat, un delicte continuat de conducció sense permís i dos delictes d'atemptat a agent de l'autoritat amb vehicle a motor. També han demanat la presó provisional per tractar-se de fets "molt greus", pel risc de fugida i pel de reiteració delictiva.El sindicat ha celebrat que la jutgessa hagi atès la petició de presó, però ha subratllat que "el més important" és que la magistrada "ha admès" la investigació per delicte d'homicidi en grau de temptativa. Uspac ha subratllat que només el sindicat demanava que s'investigués l'individu per aquest delicte, ja que la Fiscalia "imputava només per atemptat".A banda, el sindicat policial lamenta que la Generalitat "tampoc s'ha personat en aquest cas com a acusació popular", atès que "prefereix utilitzar els seus serveis jurídics per oposar-se a les demandes judicials perquè siguin rescabalats de les seves lesions als agents ferits".Cal recordar que el dimarts un agent dels Mossos d'Esquadra disparava diversos trets contra un vehicle que pretenia saltar-se un control policial a Tarragona i que va estar a punt d'envestir-lo en una rotonda d'accés a l'autovia A-7, a tocar del Nou Estadi. Fonts policials explicaven que el vehicle va intentar esquivar el control i va estar a punt d'atropellar dos agents. El primer va poder saltar la tanca de la carretera i el segon, en veure que el vehicle anava directament cap a ell, li va disparar al capó amb l'arma reglamentària. Les bales van avariar el motor i, tot i els intents del conductor de fugir cap a l'autovia, el vehicle va quedar aturar i els agents el van poder detenir.

