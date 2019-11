Barcelona, entre les cinc ciutats més cares de l'Estat

Barcelona i Sant Cugat del Vallès són la quarta i la cinquena ciutats més cares de l'Estat i Castelldefels és la setena, segons dades que ha fet públiques aquest dijous el Ministeri de Foment. El rànquing l'encapçala Sant Sebastià, amb 3.887,8 euros el metre quadrat. A Barcelona costa 3.412 euros i a Sant Cugat, 3.403. Ambdues estan per davant de Madrid, amb 3.227 euros.A Castelldefels, un metre quadrat construït es paga a 3.079 euros. Pel que fa a la mitjana estatal, el preu de l'habitatge lliure ha pujat un 3,1% el tercer trimestre de l'any en relació al mateix període de l'any passat, fins als 1.638,3 euros per metre quadrat. La xifra, a més, suposa un increment trimestral del 0,1%.Després de 26 trimestres de caigudes interanuals, que van començar a finals del 2008, ara s'encadenen 18 períodes trimestrals consecutius de pujada nominal de preus, apunta el Ministeri. També explica que en termes reals, és a dir, descomptant la inflació, el preu de l'habitatge lliure ha pujat un 2,2%.Per Comunitats Autònomes, només n'hi ha dues amb descens interanual de preus, la Rioja (-5,5%) i Astúries (-0.2%). Al cantó oposat, a les Balears és on ha pujat més, un 4,8%. Després de les Balears, a Navarra els preus han pujat un 4,6%, igual que a Madrid, mentre que al País Valencià han augmentat un 4,3% i a l'Aragó un 4,2%.Segons la sèrie històrica de l'estadística de Foment, el valor mig per metre quadrat del tercer trimestre del 2019 és un 22% inferior al del nivell màxim assolit el primer trimestre del 2008, quan va arribar al màxim valor.Finalment, Foment explica que el preu mig del metre quadrat de l'habitatge protegit a Espanya el tercer trimestre de l'any ha estat de 1.123,9 euros. La variació respecte del mateix trimestre del 2018 mostra una caiguda del 0,3%

