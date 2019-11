La UE «anima» a donar suport al Grup de Treball que va exigir l'alliberament dels presos

La Unió Europea (UE) "anima" els estats membres a donar suport, consolidar i promoure la tasca d'organismes com el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l'ONU, que va exigir l'alliberament dels polítics independentistes condemnats a penes de fins a 13 anys de presó pel Tribunal Suprem per un delicte de sedició.La Comissió Europea (CE) s'ha manifestat d'aquesta manera en una resposta a l'eurodiputada del Partit Nacionalista Basc Izaskun Bilbao, que ha difós el resultat de la pregunta a Twitter afirmant que la CE "no comparteix" les crítiques del govern espanyol a l'informe del grup de l'ONU. A la resposta, la CE considera que és "una responsabilitat comuna" demostrar el "valor afegit" de l'ONU i dels seus òrgans.A l'exposició de motius de la pregunta Bilbao lamentava que "alguns estats membres" desacreditin la tasca d'aquests organismes de l'ONU "davant d'observacions rebudes pel tractament atorgat a col·lectius d'immigrants o per l'empresonament sense sentència judicial a Espanya" dels polítics catalans.I aleshores preguntava a la CE si considerava que "l'arbitrarietat, la subjectivitat o les males pràctiques" llasten "habitualment" les aportacions d'aquests grups de treball de l'ONU i si "recomanaria" als estats membres "que es prenguin seriosament aquestes recomanacions".A la resposta, que Bilbao ha rebut el 18 de novembre, la CE afirma que la UE és un "soci indispensable" de l'ONU per "promoure i reforçar el multilateralisme i l'ordre internacional basat en normes".

