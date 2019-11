VÍDEO La canalla dels Castellers de Vilafranca versiona la cançó «Milionària» de Rosalia

Els més petits de la colla dels Castellers de Vilafranca han acabat la temporada a ritme de Rosalia, versionant un dels seus temes més populars, la cançó Milionària. La canalla dels verds ha penjat a les xarxes un vídeo produït i editat per Pau Sanabre on es veuen els petits castellers cantant i ballant la seva versió que han titulat No tenim mai por. La idea del vídeo i la lletra l'han creat els mateixos nens i ha estat gravada a Cal Figarot, la seu dels Castellers de Vilafranca. El vídeo es pot veure al canal de YouTube dels Castellers de Vilafranca i als perfils oficials que la colla té a les diferents xarxes socials.

