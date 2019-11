El pacte de Sánchez i Iglesias se sotmet a votació entre les bases socialistes

Quan queden tan sols dos dies perquè els militants d'ERC decideixin si aproven les condicions del partit per investir Pedro Sánchez, aquest cap de setmana són els militants socialistes els que estan cridats a consultes internes sobre la investidura. Els 13.715 afiliats del PSC, els 177.000 del PSOE i els de les joventuts socialistes poden participar al llarg de dissabte per decidir si donen suport al preacord signat just després del 10-N entre Sánchez i el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, per formar el primer govern de coalició a l'Estat des de la restauració de la democràcia.Els afiliats al PSC podran votar de forma presencial de deu del matí a vuit del vespre, o a través d'internet des d'ahir al vespre i fins avui. La pregunta és: "Dones suport a l'acord assolit entre el PSOE i Unides Podem per formar un govern progressista de coalició?". A les nou del vespre està previst que es coneguin els resultats, segons va anunciar el secretari d'organització, Salvador Illa. La consulta que és vinculant i d'obligat compliment, tal com va decidir el congrés federal del partit que va reelegir Sánchez com a líder després que guanyés les primàries contra Susana Díaz.Precisament ara s'han posicionat en contra d'un govern de coalició amb Podem que tiri endavant amb una eventual abstenció d'ERC alguns dels dirigents de la vella guàrdia socialista que van donar suport a Díaz, com ara el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o l'expresident extremeny Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Aquest últim fins i tot va assegurar que si el pacte es produeix marxarà del PSOE.[noticia]190933[noticia]Des de fa tres anys, la militància socialista ha de ser consultada obligatòriament sobre tots els acords de govern del partit amb altres formacions. La d'aquest cap de setmana serà la segona consulta vinculant sobre pactes convocada per l'executiva federal del PSOE. L'anterior consulta es va celebrar el febrer de 2016, quan Sánchez va arribar a un pacte amb Ciutadans per mirar d'arribar a la presidència del govern espanyol.El redactat de la pregunta llavors va ser: "El PSOE ha assolit i proposat acords amb diverses forces polítiques per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez a la presidència del govern. Dones suport a aquests acords per conformar un govern progressista i reformista". Prop de la meitat de la militància va participar en la votació i el 79% van votar "sí", però la negativa de Podem a sumar-se al pacte va fer fracassar aquella investidura.En paral·lel a la votació entre les bases socialistes, la militància de la formació d'Iglesias i dels comuns també votarà en una consulta interna. La consulta d'Unides Podem e celebrarà del 23 al 26 de novembre, data en què es faran públics els resultats, mentre que la votació dels comuns serà del 21 al 24 i els resultats s'anunciaran dilluns vinent.

