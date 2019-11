À Punt estrena la seva nova sèrie: «Parany»

À Punt estrena el pròxim dilluns 2 de desembre Parany, la seva primera producció pròpia d'època i una de les seves apostes "més ambicioses". És una sèrie d'intriga ambientada en la València capital de la Segona República, l'any 1937, en plena Guerra Civil.Parany s'emetrà en horari de prime time cada dilluns a partir de les 22.40 hores. Consta de quatre capítols que es podran seguir cada dilluns durant el mes de desembre. Es tracta d'una obra creada per Rodolf Sirera, que encapçala un equip de guionistes consolidat i amb èxits de pantalla previs com La catedral del mar. La nova sèrie es va rodar en diverses localitzacions de la ciutat de València, amb direcció a càrrec de Juan Luis Iborra (Enloquecidas, Aquí no hay quien viva o Todos los hombres sois iguales).Està protagonitzada per una destacada llista d'intèrprets, entre ells Juli Mira, que rep aquest divendres el Premi d'Honor de l'Audiovisual Valencià. Completen el repartiment Andrew Tarbet, Lorena López, Aina Requena, Lara Salvador, Fabricio Meschini o Rafa Llinares, entre d'altres.En una València que s'ha convertit en centre d'atenció per a polítics, diplomàtics i funcionaris, el punt de partida és la història d'un periodista nord-americà destinat a la capital del Túria. Allí coneix a una dona molt especial que intervé en fets decisius per a la Segona República. Parany es va presentar l'octubre del 2018 en la Mostra de València Cinema del Mediterrani i ara arriba per primera vegada a la televisió. Totes les emissions de la televisió i la ràdio d'À Punt es poden seguir en directe i a la carta pel web, aplicacions mòbils i Smart TV.

