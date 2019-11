La Universitat Rovira i Virgili seguirà permetent el debat polític al claustre tot i la denúncia de Cs

La rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), María José Figueras, ha defensat aquest dijous que el claustre continuï sent un espai on es puguin tractar qüestions polítiques, malgrat que alguns membres d'aquest òrgan s'hi oposaven en considerar que la universitat ha de ser un espai neutral.Figueras ha explicat que se sent emparada per dues resolucions de la Junta Electoral, que va desestimar una denúncia de Ciutadans arran de l'aprovació al claustre d'un manifest de rebuig a la condemna als presos polítics catalans. La rectora considera que les resolucions s'alineen amb les tesis de l'equip de govern i que, per tant, el claustre és "un lloc plural i que es pot manifestar" políticament.