Chacón obre la porta a fixar un mínim de participació a les eleccions de les cambres de comerç

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha obert la porta a establir un mínim de participació a les eleccions a les cambres per dotar-les d'una major "legitimitat". La consellera ha assegurat que "no està gens contenta" amb el percentatge de participació de les eleccions a les cambres del setembre, d'un 4%."Trobo bé que hi hagi un mínim de participació, és un element que legitima", ha assegurat Chacón a la comissió d'Empresa i Coneixement per informar sobre les actuacions per facilitar un procés electoral amb garanties a la Cambra de Comerç de Barcelona. De totes maneres, actualment la proposta no està sobre la taula ni es preveu, per ara, incorporar-la a la Llei de Cambres, el primer esborrany de la qual es presentarà a principis de 2020.Chacón ha defensat que els comicis en què es va escollir Joan Canadell van ser amb "major seguretat i major transparència" pel vot electrònic.

