Un sindicat dels Mossos convoca una protesta perquè se senten abandonats políticament

El sindicat de Mossos d'Esquadra Sap-Fepol ha organitzat una protesta davant les portes del Parlament de Catalunya el proper 11 de desembre. La convocatòria té per ànim protestar contra "l'abandonament" que els agents han sofert "de bona part de la classe política", i demanar unes millors condicions laborals.En un comunicat emès aquest dijous el sindicat ha afirmat que hi ha una "greu" falta d'efectius, i que el cos policial es troba "sota mínims" sumat "a la sobrecàrrega de treball" dels agents.Sap - Fepol ha lamentat que, tot i que al juliol es va crear al Parlament un grup de treball per abordar l'equiparació salarial dels agents dels Mossos amb la resta de cossos especials de la Generalitat, fins al moment "no s'han reunit ni una sola vegada, el que es tradueix com una clara mostra d'abandonament".

