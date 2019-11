Col·lectius de periodistes carreguen contra les imputacions per informar sobre el sumari dels CDR

Diversos col·lectius de periodistes han criticat la imputació de professionals de la informació per revelar el sumari del cas dels CDR acusats de terrorisme abans que se n'aixequés el secret. El Col·legi de Periodistes de Catalunya ho qualifica "d'atac a la llibertat de premsa", mentre que la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE) ha instat al jutge Juan Carlos Peinado que aixequi la imputació "en benefici dels drets constitucionals a la llibertat d'expressió i d'informació, pilars fonamentals del sistema democràtic".La FAPE ha recordat que els periodistes estan emparats "pel dret al secret professional, que inclou el deure de protegir les identitats de les fonts per evitar un acomiadament, una condemna de presó o alguna cosa pitjor". El Codi Deontològic de la federació estableix que el secret professional només es pot vulnerar en els casos en què la font ha mentit fefaentment o si la informació pot derivar en un crim o un delicte molt greu.L'Associació de la Premsa de Madrid (APM) també ha rebutjat la imputació. Considera que els que han de guardar silenci són "els funcionaris i no els periodistes, que tenen un deure de difondre informació veraç i contrastada sobre assumptes d'interès públic".El Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid investiga periodistes d'El Mundo,, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, Cadena SER i RTVE. L'instructor ha citat alguns dels periodistes el 29 de novembre com a investigats per un delicte de revelació de secrets. Les defenses dels membres dels CDR empresonats de forma preventiva per ordre de l'Audiència Nacional havien demanat, precisament, que s'investiguessin les filtracions.

