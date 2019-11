La Generalitat sensibilitza als presos contra actituds masclistes

La Conselleria de Justícia ha impulsat un programa a les presons catalanes per a conscienciar als interns sobre les actituds masclistes. A partir de simulacions de situacions quotidianes i altres activitats es pretén promoure una major sensibilització sobre el tema.



De moment es tracta d'un programa pilot que s'està aplicant a la presó de Puig de les Basses de Figueres (Girona) i al centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), però l'objectiu és estendre el projecte a la resta de presons catalanes.

Les activitats inclouen la projecció d'anuncis o pel·lícules i lectures de contes i notícies reals, amb l'objectiu que els presos revisin les seves relacions familiars i de parella, reflexionen sobre el valor de la dona.El programa està destina a homes interns que s'acullen voluntàriament i no són presos condemnats per delictes de violència masclista, ja que en aquests casos ja no hi ha programes de tractament específic. Així els participants es comprometen a un canvi d'actitud i a promoure aquest mateix canvi del seu entorn, dins i fora de la presó.

