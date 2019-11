L'alcalde d'Argentona declara davant del jutge per haver permès l'1-O

Avui s'ha celebrat la declaració als Jutjats. Ha anat molt bé, gràcies pels vostres suports. Fiscalia ha insistit molt en saber per quina raó no havíem enviat els 24 agents de la Policia Local a evitar el Referèndum de l'1 d'octubre... Sincerament, alguns viuen a Matrix. pic.twitter.com/D9sRCFHNlH — Eudald (@eudaldcc) November 21, 2019

L'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo (CUP), ha comparegut aquest matí als jutjats de Mataró acusat d'un delicte de desobediència per no haver impedir el referèndum de l'1-O al seu municipi. A fora del jutjat, desenes de persones s'han concentrat per donar suport a l'alcalde.En declaracions aCalvo ha explicat que la declaració ha anat "bé" però que l'interrogatori de la Fiscalia ha estat "surrealista": "Ha insistit molt en les indicacions del Tribunal Constitucional que demanaven impedir el referèndum i ha arribat a dir que havia d'enviar tots els agents de la policia local per evitar-lo". "Li he hagut de dir que això no ho havia fet ningú", ha dit.Abans de Calvo han declarat també agents dels Mossos i de la Policia Local i hi ha més persones citades per l'abril. Encara no s'ha fixat data pel judici oral, si és que finalment s'acaba fixant. "Això anirà per llarg", admet l'alcalde, que assegura que l'objectiu que persegueixen les acusacions és la inhabilitació.D'altra banda, Calvo serà jutjat per desobediència el dia 4 de desembre. En aquest cas, se l'acusa d'haver desobeït en no retirar els llaços grocs dels edificis públics d'Argentona.

