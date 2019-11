Un any de vida dels gossos no equival a set anys dels humans

La creença popular que un any de vida d'un gos és equivalent a set d'una persona resulta ser incorrecta. Així ho han demostrat uns científics de la universitat de Sant Diego que han publicat un treball amb les formules necessàries per calcular correctament les equivalències entre humans i cànids.La formula es fa en base a l'envelliment cel·lular i es té en compte la grandària de l'animal. La classificació queda en gossos petits, mijtans, grans i gegants. I a trets generals, la lògica que segueix és que,com més petita la criatura, més anys de vida. També hi intervendríen altres factors com la raça.A més, també han explicat com l'envelliment no és lineal. Els gossos maduren molt més ràpid els primers anys i després s'endarrereix el creixement. Per tant la formula que han deduït és la següent:L'edat dels humana d'un gos és igual a: ((Ln de l'edat del gos) x16 ) +31)Aquí també està la web on es calcula automàticament l'equivalència.

