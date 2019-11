El camp català es renova amb més joves i millor formació

Des de l’any 2015 i fins avui s’han incorporat 1.782 joves al món agrari català. L’augment ha estat del 60% respecte de l’etapa anterior equivalent, 2011-2014, període en què les incorporacions van ser de 1.200 joves.Part d’aquest augment ha estat gràcies a eines posades en marxa pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), com els ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors/es, la formació a les Escoles Agràries de Catalunya i el Projecte Odisseu, impulsat amb el suport de la Direcció General de Joventut, la col·laboració d’ARCA, de la xarxa catalana de grups Leader i de la Fundació del Món Rural. El Projecte Odisseu té l’objectiu de fomentar el retorn del capital humà format en les universitats a les zones rurals d’origen, mitjançant el contacte i la implicació dels principals agents que coincideixen en la seva transició, universitats, centres de formació, empreses locals, institucions i administracions.És rellevant destacar que el nombre total d’alumnes a les Escoles Agràries era al voltant dels 9.000 anuals l’any 2016. Enguany, es passa dels 10.000, una xifra que demostra la fortalesa de les Escoles i la voluntat del DARP. És una bona notícia, el fet que les persones que treballen al camp estan cada cop més formades. Un 26% dels joves que s’incorporen al sector tenen formació agrària, davant del 12% de fa 10 anys.

L’ajut del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la primera instal·lació de joves agricultors/es, en el període 2007-2013 va permetre la instal·lació de 1.637 joves amb una despesa pública total de 60 M€. Ara, en el període 2014-2020, des de la convocatòria 2015 fins a la de 2018, s’han instal·lat 1.782 joves, amb una despesa pública total de 50,5 M€ .



L’agricultura i la ramaderia del dia de demà és a les mans dels joves. Són el món rural d’avui i tenen l’oportunitat de pensar i fer com volen que sigui el de demà. Són el relleu d’una de les professions més antigues de la Humanitat. I d’una professió que sempre tindrà sentit i cabuda en aquesta societat.

La incorporació de joves al camp és fonamental per afavorir el relleu generacional i fomentar l’arrelament a la terra. En aquest sentit, cal valoritzar la professió de pagès perquè sigui un motor d’atracció de talent cap al sector agroalimentari i, per això, la Generalitat treballa en la posada en funcionament de noves eines com ara la figura del Dinamitzador de Joves per acompanyar el/la jove en el seu procés d’instal·lació, un pla pilot que ja s’ha posat en marxa aquesta convocatòria 2019 en les comarques de Girona i del Camp de Tarragona. El/la Dinamitzador/a de Joves és un/a tècnic/a especialista del DARP que millorarà l’acompanyament del jove en el seu procés d’instal·lació i que coordinarà els diferents agents que intervenen en aquest procés.També s’obrirà una Oficina Jove al portal Ruralcat , un espai dedicat exclusivament al jove que es vol incorporar a l’activitat agrària amb tota la informació necessària de l’ajut i tota classe de tràmits, dels agents que intervenen en el procés d’instal·lació, projectes d’èxit de joves emprenedors, jornades, notícies, observatori de joves, publicacions, etc.Per últim, es crearà un Observatori de dades de joves, un document de consulta accessible des de Ruralcat en el qual sortirà detallat per comarques tots els joves de cada convocatòria de DUN (Declaració agrària), especificant el tipus de perfil, donant, així, resposta a les múltiples sol·licituds d’informació i per a seguir l’evolució i/o tendència dels joves agricultors a Catalunya.Els joves que es vulguin incorporar i tinguin entre 18 i 40 anys, poden acollir-se a l’ Ajut de primera instal·lació . A més, com a jove, també poden rebre ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) i tenen avantatges en altres tipus d’ajuts.