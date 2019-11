Una vuitantena de joves són atesos cada cap de setmana per intoxicacions alcohòliques

Les urgències d'hospitals o CUAPs atenen de mitjana cada cap de setmana a Catalunya 79 joves menors de 30 anys per intoxicacions alcohòliques. Aquesta és una de les dades que ha anunciat Salut aquest dijous en el marc de la setmana de la sensibilització sobre els riscos de l'alcohol. Qüestió que considera un "problema important de salut pública".La campanya impulsada des del departament de Salut posa el focus aquest any en els organitzadors de festes i festivals i els espais d'oci nocturn per demanar-los que garanteixin més espais segurs i saludables. Entre les propostes, potenciar el consum d'aigua i promoure les barres sense alcohol.Un de cada quatre joves catalans de 14 a 18 anys (27,4%) ha begut de forma compulsiva en l'últim mes i ha fet el que s'anomena un episodi de 'binge drinking', ingesta elevada de begudes alcohòliques -cinc en el cas dels homes i quatre en el de les dones- en menys de dues hores. El percentatge és pràcticament idèntic entre nois (27,5%) i noies (27,3%), segons les últimes dades disponibles, corresponents al 2016. Fa deu anys, el 2006, quasi la meitat dels adolescents (47,1%) havia fet aquest consum intensiu d'alcohol. En aquests episodis en què es beu tant d'alcohol, sovint es consumeixen també altres substàncies, especialment cànnabis.Algunes de les altres xifres és que el 7,7% de les persones d'entre 15 i 64 anys reconeix haver-se emborratxat alguna vegada en l'últim mes i entre els adolescents -de 14 a 18 anys- aquesta xifra arriba al 21,1%.El 56,7% de les urgències relacionades amb el consum de substàncies ateses pels serveis hospitalaris de Catalunya van ser a causa de l'alcohol l'any passat. En total es van atendre 9.907 persones, que serien 27 al dia de mitjana. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 24.602 persones per intoxicacions alcohòliques i el 061 CatSalut Respon va gestionar 31.699 avisos per intoxicació etílica el 2018, un 3,6% més que l'any anterior.L'alcohol és, de llarg i des de fa anys, la substància que genera més demandes de tractament als Centres d'Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS). Concretament, 5.879 persones, el 42,2% del total, van iniciar tractament per addicció a l'alcohol l'any passat. De mitjana, les persones que comencen un tractament per addicció a l'alcohol ho fan després de 28 anys de consum, un llarg període que mostra la integració de l'alcohol a la vida quotidiana.També és la substància que més mal a tercers genera. Una dada aterradora del dany de l'alcohol en la salut d'un mateix i del que pot provocar en els altres: una de cada tres persones que van morir en accident de trànsit havia begut alcohol. Un altre cas en què l'alcohol és molt perillós per a tercers és durant l'embaràs, ja que pot provocar en el nadó trastorns de l'espectre de l'alcoholisme fetal (TEAF), com ara la síndrome de l'alcoholisme fetal (SAF), o tenir més risc d'infeccions o problemes d'aprenentatge, entre altres.El subdirector general de Drogodependències, Joan Colom, ha assenyalat que encara s'observa consum d'alcohol en col·lectius de persones que no n'haurien de beure gens, com dones embarassades, malalts crònics o que prenen fàrmacs amb què no es pot beure.El consum d'alcohol per capita el 2016 a Catalunya va ser d'uns 9,5 litres, com a Suècia i Dinamarca i als països mediterranis, per sota de la mitjana europea, que és d'11,3 litres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor