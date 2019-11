La JEC determina que la UPF i la UOC van vulnerar «la neutralitat» amb el rebuig a la sentència

La Junta Electoral Central (JEC) ha determinat que els rectors de la UPF i de la UOC van vulnerar "el principi de neutralitat política" amb el seu rebuig a la sentència de l'1-O. Així l'àrbitre electoral revoca la decisió de la Junta Provincial de Barcelona i obliga les dues universitats a publicar els acords de la JEC "en els mateixos termes" en què van publicar els comunicats contra la decisió del Suprem.Concretament, la JEC es refereix a l'adhesió del rector de la Universitat Oberta de Catalunya al comunicat conjunt dels rectors d'universitats públiques de Catalunya del 14 d'octubre, en el qual expressen "indignació", així com el manifest del claustre de la Universitat Pompeu Fabra del 24 d'octubre.La JEC diu que les dues manifestacions sí que vulneren la neutralitat política així com la prohibició de qualsevol acte organitzat o finançat pels poders públics durant la campanya electoral que contingui al·lusions o tingui similituds a campanyes de partits que es presenten a les eleccions, tal com recull la llei electoral. Tanmateix, desestima prendre altres mesures contra els rectors perquè el període electoral ha conclòs.A l'acord sobre el rector de la UOC, que parteix d'una denúncia d'un professor de la universitat, l'àrbitre electoral afirma que mostrar solidaritat amb els condemnats "manifesta una adhesió a la causa defensada per ells". Segons la JEC, que el rector subscrivís el comunicat de les universitats públiques "representa una declaració de naturalesa política en la qual s'assumeix la posició ideològica de determinades formacions que es presenten a les eleccions".A més, la JEC remarca a l'acord sobre la UPF que les manifestacions no es poden emparar en la llibertat ideològica i d'expressió perquè el rector sí representa a la institució universitària, la qual ha de mantenir la "neutralitat política". L'acord sobre la UPF també s'origina per una denúncia d'un professor de la universitat.

