Tsunami demana al Barça i el Madrid que permetin exhibir el «sit and talk» al Camp Nou

Que tant a les grades com al Camp Nou es pugui exhibir la frase Spain, sit and talk. Aquesta és la petició que fa Tsunami Democràtic al Futbol Club Barcelona i al Reial Madrid de cara al clàssic que es jugarà el pròxim 18 de desembre a la capital catalana. El moviment pretén implicar el món de l'esport en la resolució del conflicte tot aprofitant la projecció internacional que té el partit."L'esport i dos clubs d'aquesta magnitud no poden ignorar les problemàtiques socials que afecten a la societat a la qual pertanyen", argumenten en el comunicat que han emès aquest dijous. La petició, asseguren, és "senzilla" i pretén respectar "el lliure desenvolupament d'un partit de futbol que molta gent espera" al mateix temps que fer visible la situació "d'exclusió i segregació política que pateix una part majoritària de la població catalana".Tsunami Democràtic ha impulsat fins ara tres accions: la de saturació de l'aeroport del Prat el passat 14 d'octubre quan es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem, els concerts i activitats durant la jornada de reflexió prèvia al 10-N i el tall de tres dies a la Jonquera i l'AP-7. L'acció que plantegen ara de cara al Barça-Madrid l'entenen com una oportunitat per fer d'altaveu de la petició de diàleg que es fa des de l'independentisme al govern espanyol.El moviment lamenta que es negui el dret a l'autodeterminació i considera que la "persecució" que pateix l'independentisme s'expressa tant en els presos polítics com a decrets llei que "suprimeixen drets fonamentals i la separació de poders", així com "la violència policial". També denuncia que Espanya ignori informes com el d'Amnistia Internacional o el del Grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU apostant per l'alliberament dels empresonats. "I per si fos poc, persegueix campanyes com Tsunami, emmarcades sempre en la noviolència, acusant-les de terrorisme", conclou.

