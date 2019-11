El TSJC rebutja de nou elevar el cas de Torra a la justícia europea

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de la defensa de Quim Torra, i s'ha negat de nou a elevar la qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del judici contra el president de la Generalitat. El TSJC considera que no és possible presentar recurs contra la decisió dictada "in voce" pel president del tribunal, Jesús María Barrientos, de no admetre la presentació de la qüestió prejudicial, però afegeix que ho pot articular si recorre la sentència.El cas per desobediència a les resolucions de la Junta Electoral Central sobre la presència de llaços grocs i pancartes a favor dels presos en els edificis públics durant la campanya electoral va quedar vist per sentència dilluns. En l'últim torn de paraula, l'advocat de Torra, Gonzalo Boye, va demanar elevar al TJUE cinc qüestions prejudicials abans de dictar sentència d'acord amb l'article 267 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.Aquest article estableix que el TJUE serà competent per pronunciar-se sobre la interpretació dels Tractats i sobre la validesa i interpretació dels actes adoptats per les institucions, òrgans i organismes de la UE. En concret, l'article diu que quan es plantegi una qüestió d'aquest tipus en un assumpte pendent davant d'un òrgan jurisdiccional nacional, la decisió del qual no sigui susceptible de ser recorreguda, aquest òrgan estarà obligat a sotmetre la qüestió a la justícia europea.La defensa va plantejar cinc qüestions prejudicials per enviar a la justícia europea. Les tres primeres fan referència a la incapacitat d'haver tingut un jutge "imparcial" durant el procediment. Les altres dues es refereixen a la possibilitat de condemnar tal com demanen les acusacions tenint en compte diversos articles de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Les cinc preguntes apareixen en el recurs de súplica presentat aquest mateix dimarts, l'endemà del judici. S'espera que la sentència del TSJC pel cas del llaç groc arribi en els propers dies o setmanes.

