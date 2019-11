L'empresa Continental planeja vendre la planta de Rubí, amb 760 treballadors

La secció sindical de Comissions Obreres de l'empresa Continental de Rubí ha emès aquest migdia un comunicat per expressar el seu rebuig als plans de l'empresa de vendre's la planta de Rubí, que deixaria en un futur incert els 760 treballadors de la planta.L'operació, segons ha informat el sindicat, s'emmarca en un procés de reestructuració a escala mundial de la companyia, el programa Continental Transformation 2019 - 2029, "davant la transformació que s'està donant al sector de l'automòbil". La decisió s'hauria pres perquè els components electrònics que fabrica actualment l'empresa alemanya aviat no tindran sortida, i per això vol deixar de produir a la planta de la ciutat catalana i busca comprador.És per aquest motiu que CCOO exigeix a la direcció de Continental Automotive que realitzi les inversions necessàries a la planta de Rubí per tal de modernitzar les instal·lacions, i així "adaptar-la a la nova realitat del sector per produir components per a vehicles elèctrics".Comissions també recorda que és una planta "solvent i competitiva", i que la plantilla compta "amb una experiència contrastada i capacitat d'afrontar els nous reptes del sector".Segons informa La Vanguardia , aquesta decisió es va comunicar ahir a la planta per informar d'aquesta decisió al comitè d'empresa i a la plantilla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor