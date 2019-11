Terrassa acull en primícia una col·lecció de 80 gravats originals de Goya

Algunes de les obres de l'exposició. Foto: Marc Solé

"¿Qué valor!", gravat en què es veu una dona emprant un canó. Foto: Marc Solé

Bozal durant la visita oferta als mitjans de comunicació. Foto: Marc Solé

L'exposició "Desastres de la guerra" ha quedat inaugurada aquest matí al Centre Cultural Terrassa (CCT). La mostra recull 80 gravats en què el pintor Francisco de Goya va voler plasmar moments de la Guerra d'Independència espanyola (1808). La mostra, que s'exposa per primer en sòl espanyol, podrà visitar-se a la seu del CCT (Rambla Egara, 340) fins al 9 de febrer de 2020, de dilluns a dissabte de 16 a 21h.En l'acte d'inauguració hi ha intervingut el director del Centre Cultural de Terrassa, Adrià Fornés, i la conservadora de Col·leccions de la Fundació Mapfre i impulsora de la mostra, Leyre Bozal. Primer han ofert una roda de premsa de presentació i després s'ha ofert una visita, en què Bozal ha desglossat les obres més destacades de la mostra.Adrià Fornés, com a director del CCT i amfitrió de l'exposició, ha volgut mostrar el seu agraïment a la Fundació Mapfre, i ha manifestat el seu convenciment de que l'exposició "serà un èxit". A més, ha animat a tothom a visitar-la per a conèixer un estil "actual i modern" malgrat tenir més de 200 anys.Leyre Bozal, per la seva banda, ha definit Francisco de Goya com "el pare de la modernitat", sense el qual artistes com Picasso, ha dit, "no serien el mateix". Bozal ha remarcat que la mostra és una "reflexió sobre el món", en què malgrat tractar-se d'imatges bèl·liques, "no hi ha ni herois ni vençuts, tan sols es mostra l'horror".Els 80 gravats estan dividits en dues temàtiques: entre el número 1 i el 64 es mostren escenes bèl·liques de la Guerra del Francès, i les 15 restants mostren gravats molt crítics amb l'inquisició, l'Església i l'absolutisme de Ferran VII, rei d'Espanya (1815-1833), mostra de la modernitat del pintor. Els gravats no van ser publicats fins 30 anys després: Goya els havia amagat per por a ser represaliat. De la col·lecció també en destaca el protagonisme de la dona com a figura empoderada i activa a la guerra.Goya, com ha destacat Bozal, va pintar els gravats amb més de 60 anys d'edat i després d'una dilatada carrera. Això el va permetre oferir en les seves obres una visió neutra: figures impersonals i imatges punyents per a reflectir "una barbàrie que afecta a dos bàndols per igual". Per aquest motiu, l'artista aragonès va ser tatxat d'afrancesat, és a dir, de simpatitzar amb l'exèrcit francès, que aleshores lluitava per ocupar Espanya.Per a Bozal, la neutralitat de la col·lecció en la barbàrie de la guerra és "una ensenyança per a tots", ja que "reflecteix situacions que sempre s'han donat i es segueixen donant a Ruanda, Israel...". La mostra inclou imatges reveladores: persones penjades, afusellades i mutilades; totes dibuixades en un tons de blanc i negre, amb els que segons Bozal, l'autor "no volia sentimentalisme ni narració, volia plasmar l'horror de la guerra mitjançant imatges impactants".La col·lecció que s'exposa en aquesta mostra pertany a la Fundació Mapfre i és la quarta de les set edicions limitades que s'han emès de l'obra original arreu del món. Quan no són exposades, les peces reposen al magatzem que la companyia té a Majadahonda (Madrid) a un temperatura fixa de 18 graus, sense llum i sense emmarcar. Ara, el CCT brinda l'oportunitat de visitar-les en primícia i de forma gratuïta per a conèixer l'estil inconfundible d'un dels millors pintors espanyols de tots els temps.

