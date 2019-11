El president de l'Eurocambra acceptarà els escons independentistes si ho ordena el TJUE

El president de l'Eurocambra, David Sassoli, ha assegurat que està "disposat a revisar" la seva opinió sobre els escons independentistes buits a l'Eurocambra "si és necessari". Sassoli ha promès que "compliran la llei" si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dóna la raó a Oriol Junqueras i reconeix que el mandat dels eurodiputats comença amb la proclamació dels resultats oficials.El president ha remarcat que estan oberts a canviar la seva posició actual quan hi hagi "una decisió judicial". Així, l'Eurocambra rebutja prendre cap acció arran de les conclusions de l'Advocat General perquè no són vinculants. Ha explicat també que no ha rebut encara la carta de la defensa dels eurodiputats electes Carles Puigdemont i Toni Comín, on precisament reclamaven un reconeixement "provisional" abans de la sentència del TJUE.Fins ara el Parlament Europeu i els seus serveis jurídics han defensat que no podien reconèixer Junqueras, Puigdemont i Comín com a eurodiputats perquè no constaven a la llista definitiva enviada per Espanya.Per contra, l'Advocat General va defensar la setmana passada que la condició d'eurodiputat s'adquireix amb la proclamació dels resultats electorals i que els estats no poden obstaculitzar aquest mandat amb tràmits posteriors als comicis, com el jurament de la Constitució.Puigdemont, Comín i Junqueras no van ser inclosos al llistat d'eurodiputats definitiu perquè no van jurar la Constitució, però sí a la llista anterior de proclamació de resultats publicada al BOE.Des de l'Eurocambra asseguren que quan arribi la sentència valoraran si aquesta implica que tenen "l'obligació" de canviar la seva postura en aquesta disputa. Seran els serveis jurídics de la cambra els encarregats d'analitzar el futur dictamen i recomanar les mesures a adoptar.Fonts parlamentàries també defensen que, en el cas dels independentistes, els serveis jurídics s'han limitat a seguir la jurisprudència actual sobre la condició i les prerrogatives dels eurodiputats. Tot i això, reconeixen que el TJUE podria canviar la seva interpretació arran d'aquest cas i que això podria, fins i tot, suposar una modificació de la llei electoral europea.

