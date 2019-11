La Generalitat potencia l'FP i vol arribar a la mitjana europea en dual el 2022

La Generalitat ha augmentat l'oferta en FP. Foto: Departament d'Educació

Dues estudiants de Formació Professional. Foto: Departament d'Educació

Una estudiant de Formació Professional. Foto: Departament d'Educació





La Generalitat ha posat en marxa la campanya de publicitat "Un gir de 174 graus", que té per objectiu millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la Formació Professional Inicial, incloent-hi la modalitat dual; la



Pel que fa al lema "Un gir de 174 graus", respon al nombre de titulacions que actualment ofereix la formació professional inicial, que de manera metafòrica s’aproxima a l’expressió de fer un gir de 180 graus, per transmetre que a través de l’FP es pot dur a terme un canvi rellevant a la vida. "Un gir de 174 graus"La Generalitat ha posat en marxa la campanya de publicitat "Un gir de 174 graus", que té per objectiu millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la Formació Professional Inicial, incloent-hi la modalitat dual; la Formació Professional per a l’Ocupació de les persones aturades i la Formació Professional Contínua . D’aquesta manera, el Govern fa una aposta clara per potenciar aquests estudis i aconseguir una major implicació i coresponsabilitat de tots els agents socials i econòmics vinculats, especialment en l’FP dual.Pel que fa al lema "Un gir de 174 graus", respon al nombre de titulacions que actualment ofereix la formació professional inicial, que de manera metafòrica s’aproxima a l’expressió de fer un gir de 180 graus, per transmetre que a través de l’FP es pot dur a terme un canvi rellevant a la vida.

Un dels principals objectius de la Generalitat és potenciar l’FP . És per això que vol arribar a la mitjana europea en aquesta modalitat de cara al 2022. L’FP és una aposta política en els països més avançats i que menys han patit la crisi socioeconòmica dels darrers anys.Per impulsar aquesta opció educativa, la Generalitat ha posat en marxa la campanya "Un gir de 174 graus" , que vol transmetre que l’FP és una opció de qualitat, flexible i innovadora, i que permet la formació al llarg de la vida, essent la millor via per adaptar-se a les necessitats actuals i de futur del mercat laboral.La mitjana europea en la modalitat dual suposaria el 30 per cent sobre el total dels alumnes de segon curs. El curs passat, la xifra d’implantació va ser del 18,4 per cent. Actualment, s’està treballant per implementar al primer curs del 2020-2021 la reestructuració del model curricular de tots els cicles formatius, fet que facilitarà aquest creixement. En aquest sentit, ja s’ha elaborat un document base sobre les característiques generals del currículum d’FP.El Departament d’Educació ha incrementat aquest curs l’oferta de formació professional amb 106 grups nous, 55 grups en FP -22 cicles de grau mitjà i 33 de grau superior- i 51 en altres ensenyaments professionalitzadors. De cara al curs 2020-2021 també està previst incrementar l’oferta pública d’FP amb 105 grups nous. No obstant això, el Departament té com a objectiu el 2022 superar l’oferta del 60 per cent en FP dins dels estudis postobligatoris, actualment situada al 51 per cent.A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. D’aquests títols, 37 són adaptacions curriculars que s’adeqüen a les noves necessitats de les empreses i del territori, per poder ajustar-se a les demandes del mercat. Dels 174, un total de 72 són de tècnics en cicles formatius de grau mitjà i 102 condueixen a l’obtenció del títol de tècnic superior.A més, es tracta d’una oferta de gran accessibilitat i connexió amb altres etapes educatives. Un cop acabada l’ESO, es pot cursar un grau mitjà. I, amb el títol de grau mitjà o amb el batxillerat, es pot accedir a un grau superior. També es pot arribar a l’FP a través d’una prova d’accés. Així mateix, alguns treballadors s’hi poden incorporar, per exemple, a través de convenis amb empreses.Educació ha posat en marxa el Pla de millora dels rendiments acadèmics i de la fidelització de l’alumnat en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. L’objectiu és que el 2022, amb relació als cicles formatius de grau mitjà, que tenen més marge de millora, s’arribi a un índex de rendiment acadèmic del 75 per cent -percentatge que aprova tots els mòduls del curs on estan matriculats- i a un índex de fidelització de l’alumnat del 80 per cent, percentatge que comença i acaba el curs en què s’han matriculat. Les dades de grau mitjà del curs 2018-2019 són un 49 per cent en rendiment acadèmic i un 62 per cent en fidelització.Aquest Pla preveu les següents actuacions: per a millorar la fidelització de l’alumnat, s’implementa la tutoria de forma obligatòria a l’FP –fins el curs actual no ho era-, tant la personalitzada com la grupal, i, per a incrementar la motivació de l’alumnat i els rendiments acadèmics, s’implementa la metodologia de treball per projectes. També s’establiran accions d’orientació específiques adreçades a l’alumnat de quart d’ESO per ajudar a fer el trànsit a l’educació postobligatòria.Per donar suport al Pla de millora dels rendiments acadèmics, s’ha habilitat una partida econòmica de 1.128.296 euros, destinada a la formació permanent del professorat, que s’estendrà fins al proper curs 2020-2021. Algunes de les formacions que s’estan impartint són sobre el programa dels tutors de grup d’FP, l’aprenentatge col·laboratiu basat en projectes, el programa d’FP dual, l’acreditació de competències professionals o el programa d’innovació i transferència de coneixements.Un dels objectius de la campanya és afavorir l’equitat de gènere en l’alumnat que cursa aquests estudis professionalitzadors. En aquest sentit, el Departament d’Educació, tal com va anunciar el passat mes d’octubre, a partir d’aquest curs bonificarà la matriculació de dones en els cicles de formatius de grau superior vinculats al sector industrial. De cara al curs vinent, està treballant per incrementar aquesta possibilitat en altres sectors en què es produeixi disparitat de gènere i demanda laboral, com és el cas del sector industrial.Un altre dels reptes de la campanya és impulsar la implicació i corresponsabilitat dels agents socials i econòmics, especialment de les empreses, per tal que s’acullin a l’opció de cursar l’FP dual. Per això és important donar a conèixer quins beneficis té la modalitat dual i explicar el procés per accedir-hi. L’objectiu final és adequar la formació dels treballadors a les necessitats de les empreses per tal de poder millorar la cohesió social, el desenvolupament territorial, els sectors econòmics i en conseqüència el global de l’economia catalana.Així mateix, també ho és millorar la participació de les empreses i entitats col·laboradores, que coparticipen en la formació de l’alumnat. Es tracta de relacionar el mòdul professional de Síntesi (grau mitjà) o de Projecte (grau superior) amb l’activitat de formació pràctica que es desenvolupa en l’empresa. Per tant, el tutor d’empresa i el tutor del centre treballen conjuntament en la direcció d’aquest projecte. Aquesta actuació es pot fer a través de la modalitat d’FP dual, o bé, del mòdul professional de la Formació en centres de treball (FCT).Amb aquesta campanya també es vol contribuir a la lluita contra l’atur. L’FP és una opció idònia per als joves, atès que els prepara adequadament per inserir-se amb avantatge al món laboral. De fet, per cinquè any consecutiu, l’Estudi d’inserció laboral dels Ensenyaments Professionals 2018, elaborat a partir de l’enquesta als graduats d’FP entre els sis i els nou mesos d’haver-se graduat indica que creix la xifra d’inserció laboral de les persones graduades en ensenyaments professionals. Una altra conclusió extreta del mateix estudi és que només el 9 per cent dels graduats en FP estan aturats i busquen feina. Mentre, el mateix trimestre, la taxa d’atur juvenil a Catalunya en la franja d’edat de 16 a 19 anys era del 49,3% i en la franja d’edat de 20 a 24 anys, del 25,2 per cent.Segons aquest estudi, la inserció laboral dels graduats en FP dual és del 50 per cent en el grau mitjà i del 73 per cent en el grau superior; la continuïtat formativa, del 63 per cent en el grau mitjà i del 36 en el grau superior, menys del 7% busquen feina (6,8 al grau mitjà i 6,4 al grau superior). Així mateix, s’observa que aquests graduats, que durant l’FP han compaginat formació als centres educatius i als centres de treball, estan més predisposats que els seus companys de promoció a seguir formant-se un cop s’han inserit laboralment.Tota la informació sobre els estudis de formació professional (inicial, ocupacional i contínua, incloent-hi la modalitat dual), està disponible a l’espai web fp.gencat.cat

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor