Iglesias sosté que el diàleg amb Catalunya és «imprescindible»

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, s'ha mostrat "molt optimista" sobre les negociacions per la investidura i ha confiat que aconseguiran els suports suficients per formar govern. "Toca ser responsable", ha dit Iglesias en una atenció als mitjans aquest dijous, i ha explicat que tant PSOE com la formació lila "estan treballant amb discreció" per "guanyar-se" els suports i abstencions per investir Pedro Sánchez.Sobre la demanda d'ERC d'una mesa de negociació, Iglesias ha dit que "el diàleg és imprescindible" i ha assegurat que el diàleg serà un "eix fonamental" de l'acció política de l'executiu de coalició per "afrontar el problema de la plurinacionalitat a Espanya i el diàleg a Catalunya".

