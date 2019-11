La Fiscalia estudiarà les decisions que prengui el Govern sobre els permisos als presos polítics

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ha afirmat que estudiarà el que decideixi el Govern sobre els permisos als presos de l'1-O "sense cap idea preconcebuda". En una atenció als mitjans a la Ciutat de la Justícia, Segarra ha destacat que és la Generalitat la que té les competències per proposar "de forma individualitzada" el tractament penitenciari i, per tant, els permisos. Un cop això es faci, la fiscalia "estudiarà les resolucions que dicti l'administració penitenciària i actuarà si està en disconformitat, i plantejarà els recursos davant dels tribunals competents". D'altra banda, ha constatat la "transcendència" de les decisions de la sentència del Tribunal Suprem en el cas de l'exmajor dels Mossos Josep Lluís Trapero Segarra ha explicat que totes les actuacions que fa la fiscalia són "amb caràcter i estudi personalitzat" i que d'aquesta manera s'actuarà pel que fa als permisos dels presos independentistes. Ha insistit però que la competència "per proposar de forma individualitzada el tractament orientat a la reinserció" de cadascun dels presos. Posteriorment, la fiscalia estudiarà aquestes decisions i actuarà si no hi està conforme.En ser preguntada sobre si es planteja modificar els delictes pels quals s'acusa Trapero després que el Suprem descartes la rebel·lió contra els líders independentistes, la fiscal ha contestat que "no hi ha moment processal previ al judici oral per fer una modificació anticipada". Ha afegit que, en cas que es plantegessin fer-ho, hauria de ser en el moment d'elevar a definitives les conclusions. Ha remarcat però que la fiscalia "coneix el marc que suposa la sentència" i la transcendència de la mateixa no només en el cas en que es jutja a la llavors cúpula dels Mossos sinó també en la resta de casos pendents a d'altres jutjats i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el procés.També s'ha referit a l'informe d'Amnistia Internacional (AI) que critica la condemna per sedició de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En aquest sentit, ha dit que respecta i atén els informes d'organitzacions com AI però ha destacat que "les situacions de privació de llibertat estan acordades després de la sentència". Segarra ha subratllat que en el mateix informe, l'organització internacional reconeix l'"absolut respecte al procés, un judici just i la garantia dels drets de les parts". "Ara tenim una sentència condemnatòria que haurem de complir en el seus termes", ha asseverat.D'altra banda, ha considerat que la sentencià dels ERO a Andalusia és un "èxit" per a la fiscalia anticorrupció i ha expressat la seva "satisfacció" per la feina dels fiscals. Més enllà d'aquesta valoració general, ha explicat que la decisió de demanar l'ingrés en presó de part dels condemnats respon a la valoració "personal" de cada cas i avaluant el risc de fuga. "Es valora individualment", ha declarat.Segarra ha explicat que la seva visita a Catalunya s'emmarca en les trobades de feina habituals que té amb els equips dels diversos territoris. En aquest cas, ha explicat que s'ha reunit o es reunirà abans que acabi la seva visita amb fiscals provincials, amb la de Barcelona, la consellera de Justícia, Ester Capella; la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera; i comandaments dels cossos policials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor