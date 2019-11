Vuit de cada deu catalans defensen la gestió pública de l'aigua

Un 80,6% dels catalans defensen que la gestió de l'aigua sigui directament pública. Així ho conclou una enquesta del Gesop encarregada per l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública i feta pública aquest dijous. Segons aquest sondeig, fet amb 1.605 entrevistes entre el 21 i el 25 d'octubre, aquelles persones que ja reben un servei gestionat públicament encara defensen més aquest model (85,3%) per tal que el servei "tingui un preu raonable i se'n faci un repartiment equitatiu i un ús ambientalment responsable".En canvi, només un 10,9% dels enquestats totals prefereix la gestió privada del servei i la resta no ho sap o no contesta. Les diferències entre perfils és mínima i fins i tot la gent que es considera de dretes apostaria per la gestió pública en un 65,6% de les respostes. No hi ha massa diferències pel que fa al sexe, l'edat, el nivell d'estudis o la dimensió del municipi.Els enquestats amb nacionalitat espanyola, en tot cas, defensen més la gestió pública que els que no la tenen (81,3% i 71,3%, respectivament), així com també ho fan més els catalanoparlants que els castellanoparlants (83,8% i 75,6%). Pel que fa a l'àmbit d'activitat, tant els treballadors com els jubilats, els aturats o els estudiants prefereixen la gestió pública amb un suport a l'entorn del 80%, mentre que tan sols en les persones que es dediquen a tasques de la llar el percentatge cau lleument fins al 73,8%.Aquesta enquesta s'ha fet públic l'endemà que el Suprem esmenés una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i permetés a Agbar mantenir la concessió de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Una decisió judicial que complica la via de l'Ajuntament de Barcelona per remunicipalitzar el servei.

Enquesta sobre la gestió de l'aigua by naciodigital on Scribd

