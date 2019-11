Barcelona tancarà les discoteques del Port Olímpic abans de l'estiu

L'Ajuntament de Barcelona gestionarà a partir de desembre el Port Olímpic després d'arribar a un acord perquè la Generalitat li delegui les competències. A partir del 2020 començarà un procés de transformació amb una inversió de 39 MEUR. El govern municipal preveu el tancament de les discoteques abans de l'estiu. El nou espai estarà lligat a l'economia blava, l'esport i la restauració de proximitat. Els restaurants que hi ha al moll de Gregal podran quedar-se fins al 2023, quan es preveu reformar aquesta part.La primera intervenció es farà al Dic de Recer, per solucionar els problemes d'ultrapassament que pateix. El projecte es podrà licitar un cop s'executi la delegació de competències, i les obres es podrien començar el proper any. La remodelació permetrà guanyar més del doble de l'espai públic actual.Després de fer la primera actuació al Dic de Recer, tocarà centrar-se en la nova concessió d'activitats i, per tant, el cessament dels actuals usos dels locals d'oci nocturn al moll de Mestral. L'executiu municipal compta que les discoteques estiguin tancades al mes de maig.L'objectiu de l'Ajuntament és la recuperació d'aquesta zona com a espai portuari i ciutadà, referent en sostenibilitat. S'apostarà per la diversitat d'activitats esportives vinculades al mar, un espai on els vaixells formin part de l'oferta d'oci, una zona gastronòmica vinculada al mar i de proximitat, un espai de divulgació, formació i experimentació i una zona oberta i accessible per a la ciutadania.S'ampliarà el Centre de Vela, al moll de Gregal, i es construirà un nou Centre Municipal d'Esports Nàutics, al de la Marina. Hi haurà un plaça d'accés des del nou espai de vianants de l'eix Marina i des de la cota de platges. També es preveu construir un nou Centre de Divulgació del Coneixement del Mar.Al moll de Mestral, el futur Port Olímpic reprogramarà l'espai d'oci nocturn actual i es farà una aposta pels usos nàutics que fomenten l'economia blava. Al moll de Gregal és on estarà la zona de restauració de cuina mediterrània, de proximitat i vinculada al mar. La concessió dels locals de tot l'entorn del port es durà a terme a partir de l'any 2020, quan està previst que finalitzin les concessions actuals.L'empresa municipal BSM portarà a terme la gestió, explotació manteniment i administració del Port Olímpic. Es passarà dels 23.838 metres quadrats actuals a un total de 48.616.

