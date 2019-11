Detenen un home que gravava i feia fotos a nens despullats o en roba interior

La Policia Nacional espanyola va detenir el 25 de juliol a Molins de Rei (Baix Llobregat) un home que gravava i feia fotos a nens despullats o en roba interior. Ho feia en la seva feina, quan muntava mobles en habitatges, o també als vestuaris i dutxes del club esportiu del qual era abonat. Els investigadors han comprovat que intercanviava els arxius amb terceres persones a través d'aplicacions de mòbil.La investigació va començar a l'abril arran de la informació aportada per un organisme dels Estats Units que canalitza denúncies de pornografia i explotació infantil. Van detectar la presència de nombroses fotografies en una aplicació.El Centre Nacional de Nens Explotats i Desapareguts dels Estats Units, que s'ocupa de canalitzar denúncies ciutadanes i de proveïdors d'Internet, va alertar les autoritats espanyoles que un usuari d'una coneguda aplicació per emmagatzemar imatges tenia en el seu perfil 33 fotografies de contingut pornogràfic protagonitzades per menors.Els investigadors van identificar la persona, que viu a Molins de Rei, i van registrar-ne el domicili, on van trobar un telèfon mòbil, on tenia una gran quantitat d'imatges de menors en roba interior o despullats.Aprofitava la seva activitat laboral per obtenir-les. Es dedicava a muntar mobles en habitatges i gravava imatges o feia fotos quan els adults no se n'adonaven. A més, també n'aconseguia als vestuaris de les instal·lacions esportives de les quals era usuari i abonat.La investigació segueix oberta per aconseguir identificar els destinataris dels enviaments que feia, així com altres víctimes. El detingut està en llibertat amb càrrecs a l'espera del judici i no es pot apropar al club esportiu on va prendre imatges de menors.

