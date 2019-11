Mossos i Guàrdia Civil alcen la veu contra el cartell de «forces d'ocupació» d'Amposta

🚨#cataluña-#Amposta:



📍El ayuntamiento de Amposta @ajamposta (Tarragona), permite la alteración de la señalización vial, cambiando la indicación “Guardia Civil” por “Forces d’Ocupació”.



⛔️Recordamos a la @PoliciaAmposta

la legislación sobre la alteración de las señales... pic.twitter.com/IoebfLh1gU — Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) November 20, 2019

🔴 #ÚLTIMAHORA | Cambian un cartel indicador en Amposta (Tarragona) en el que se califica a la Guardia Civil de "fuerzas de ocupación". pic.twitter.com/aIi0WyCQ1G — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) November 20, 2019

El cartell viari que indica la direcció de la caserna de la Guàrdia Civil d’Amposta ha aparegut modificat pel de “Forces d’Ocupació”, una acció molt aplaudida a les xarxes pels sectors de la població independestistes, però que no ha passat desapercebuda per l’Associació de Mossos per la Constitució i l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil, de caire espanyolista. Totes dues, s’han queixat per la permissivitat alhora de perseguir l’acció:

