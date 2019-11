De Páramo deixa la política després de l'ensorrada de Cs

Nova baixa a Ciutadans. El secretari de Comunicació del partit, Fernando de Páramo, ha anunciat aquest dijous que abandona la política, segons ha informat en una carta de comiat. A més, no recollirà el seu acta, amb la qual cosa entrarà al Congrés José María Espejo, membre de la mesa del Parlament a l'anterior legislatura.L'adéu del dirigent se suma a la del secretari general de Cs, José Manuel Villegas, que ha anunciat que deixarà la direcció de Cs després del congrés del partit taronja que triarà nou líder. En declaracions a Telemadrid aquest dijous al matí, Villegas ha assegurat que no optarà a seguir sent secretari general ni estarà a la nova executiva.El congrés se celebrarà previsiblement al març i tot apunta que la nova presidenta de Cs serà Inés Arrimadas, que ja s'ha postulat per liderar el partit després de la dimissió d'Albert Rivera. Villegas ha argumentat que la sortida de Rivera "obre una nova etapa" en la qual hi haurà "nous equips".Tanmateix, Villegas s'ha mostrat disposat a "ajudar a fer una bona transició" fins al congrés del mes de març. El Consell General de Cs designarà una gestora del partit el 30 de novembre.

