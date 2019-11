El Moviment 30/03 dona suport a Txevi Buigas Foto: Josep M. Montaner

"En Txevi està fort, serè i sobretot tranquil". D'aquesta manera, Lluís Reyné explicava com està actualment el seu amic Txevi Buigas, empresonat a Soto del Real acusat de terrorisme des de fa gairebé dos mesos. El va poder visitar dissabte passat. "És conscient que la cosa anirà per llarg i que també és conscient que en un país normal no estaria empresonat per terrorisme", tenint en compte que no se li ha trobat cap mena d'explosiu "S'adapta bé a la vida de la presó i no té problemes amb els companys i funcionaris", afegia l'amic de Buigas, destacant que "fa totes les activitats que pugui fer". També explicava que van parlar "de la vida" i que Buigas va ser l'únic que va votar el passat 10 de novembre a les eleccions espanyoles.Reyné ho va dir durant la roda de premsa de presentació de la campanya de suport del Moviment 30/03 , la plataforma que va néixer arran de la imputació del regidor de Vic Joan Coma investigat per un delicte de sedició. En aquest sentit, remarcava la importància de la iniciativa, ja que "no és la lluita d'una persona, una família o un poble, sinó que és transversal". "Cada vegada que hi ha un pres o rebem un cop de puny, seguim tossudament alçats", afegia.Una de les accions de la campanya serà posar una imatge de Buigas, segurament el Blauet, a la plaça Major de Vic, juntament amb la resta de presos polítics i exiliats.D'altra banda, la regidora de Folgueroles Sílvia Gimbert va llegir una carta per a Buigas. "Els primers dies el poble estava en un desconcert absolut. Un buit que no es gosava omplir, i també un sentiment de frustració de no saber ajudar a tu i els teus i de no poder treure't d'allà", narrava. Tot i això, "aquest desconcert, va anar deixant lloc a una dignitat i determinació a continuar una lluita que també és la teva". "Aquell buit tan teu es va anar omplint de gent", remarcava.Aquest dissabte, 23 de novembre, s'ha organitzat un acte de suport a Sant Pere de Torelló, on van detenir-lo el passat setembre. Es faran actuacions a l'envelat a les 7 del vespre.Els portaveus de Buigas han expressat en diverses ocasions que vol rebre cartes a la presó de Soto del Real. Es poden enviar a: Centro Penitenciario Madrid 5 Soto del Real; Módulo 7; M-609 km 3,5; 28791 Soto del Real (Madrid), amb Xavier Buigas Llobet, com a destinatari. Les cartes han d'anar amb remitent (nom complet i adreça).La Guàrdia Civil va detenir Buigas el passat 23 de setembre en una operació contra l'independentisme -l'Operació Judes-. Està en presó preventiva a Soto del Real i se l'acusa dels delictes de terrorisme, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per causar danys en objectius estratègics. Tot i això, el sumari que s'ha fet públic fins al moment no acredita l'existència d'explosius

