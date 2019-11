El PP i Ciutadans comencen el ball per a la recomposició de la dreta espanyola a Catalunya

El Partit Popular i Ciutadans han començat aquest dijous el ball per a la recomposició de l'espai de la dreta unionista a Catalunya. La direcció dels dos partits s'han reunit al Parlament. El resultat de les eleccions del 10-N ha posat més pressa a les dues formacions, obligades a repensar la seva estratègia a Catalunya si volen eixamplar l'espai de la dreta unionista. Pel PP, la reconstitució d'aquest espai passa per una coalició Catalunya Suma, marca registrada pels populars l'estiu passat. La trobada s'ha fet a iniciativa d'Alejandro Fernández, president del PP de Catalunya. En la compareixença que ha fet, el líder popular ha considerat que la trobada ha estat "cordial però insuficient" i ha afirmat que "s'ha d'aprofundir més en la unitat constitucionalista a Catalunya". Ciutadans ha dut a la reunió la proposta d'un Pacte per Catalunya, que és la base del programa presentat per Lorena Roldán a la moció de censura i ha rebutjat fer una coalició amb el PP. Fernández ha assegurat que la suma de PP i Cs el 10-N hagués suposat nou diputats al Congrés.L'objectiu fixat pels populars és molt clar: anar cap a la configuració de Catalunya Suma, una coalició que pogués concórrer ja a les properes eleccions catalanes i que fos similar a Navarra Suma. En les eleccions del 28-A, el bloc PP-Cs va obtenir 7 escons a Catalunya (5 de Cs, 1 del PP i 1 de Vox). El 10-N va ser pitjor: Ciutadans va passar de 5 a 2 , el PP va pujar d'1 a 2 i es va reforçar Vox amb 2 escons. Dins dels mals, el cert és que PP i Cs han quedat igualats i la direcció popular creu que això pot facilitar un acord.Ciutadans s'ha afeblit i ha entrat en una crisi greu, amb la retirada de molts dels seus principals dirigents, amb Albert Rivera al davant. Aquest dijous, un altre quadre que ha anunciat la seva retirada ha estat Fernando de Páramo . Pot ser un moment propici pels populars, però la situació també obliga el partit taronja a fer-se fort si no vol quedar engolit.Lorena Roldán ha comparegut immediatament després de Fernández. Roldán ha atacat durament el Govern Torra i ha advocat perquè "els partits constitucionalistes trobin els seus punts d'unió". S'ha mostrat "satisfeta" de la trobada, com un primer pas per la unió dels constitucionalistes i s'ha referit a una propera reunió amb el PSC. Ha parlat d'un Pacte per Catalunya per "parar els peus al desafiament separatista", i que inclogui una "educació sense adoctrinament dels nens", una "televisió pública de tots, on no s'humiliï els catalans constitucionalistes" i la reactivació de l'economia.S'ha referit també a la necessitat de combatre la corrupció i ha demanat un "front comú contra la violència dels radicals" perquè, segons ella, no es pot permetre que Quim Torra "aplaudeixi" la violència. Però tot i així, ha assegurat que la proposta d'una coalició amb el PP "no era el tema de la reunió d'avui", i ha subratllat el perfil propi de cada partit constitucionalista.

