L'Audiència Nacional investiga la presència d'espies russos pel procés

L'Audiència Nacional, amb el jutge Manuel García Castellón -qui porta la causa contra els CDR i el Tsunami Democràtic- al capdavant, ha obert una investigació per seguir els moviments d'espies russos a Catalunya. Segons informa aquest dijous El País , la policia espanyola hauria confirmat la presència d'una unitat militar d'elit especialitzada en operacions per desestabilitzar Europa.Aquest grup rep el nom d'Unitat 29155 i està fitxada pels serveis d'intel·ligència de diversos països del vell continent. Per ara, tota la investigació és secreta, però el diari del grup Prisa assegura que els moviments russos tenen relació directa amb el procés català.Les indagacions les està pilotant la Comissaria General de la Informació de la Policia Nacional, especialitzada en lluita antiterrorista. Les maniobres de desestabilització d'aquest grup d'elit rus no són una novetat, ja han actuat en diversos països.

