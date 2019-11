L'Ajuntament de Barcelona ja ho té tot a punt per reduir l'oci nocturn al Port Olímpic

El govern municipal ja té la confirmació definitiva de la Generalitat per aconseguir la gestió directa del Port Olímpic i, així, reduir l'oci nocturn de la ciutat. Amb aquesta delegació de competències, es preveu un model de governança 100% municipal per assolir el seu objectiu per "integrar el port a la ciutat de Barcelona" i fer del front marítim barceloní "el primer gran espai de transformació del litoral amb usos liderats per la ciutadania".La segona tinent d'alcaldia, Janet Sanz, ha explicat que, per aquest mandat, el projecte és una de les seves "prioritats", perquè són conscients que la transformació d'aquest espai "és una necessitat vigent". Els tinents a l'alcaldia han enunciat que presentaran una mesura de govern al plenari d'aquest novembre amb la concreció de les activitats que desenvoluparan en aquest projecte, que es preveu que les obres tindran una duració d'uns cinc anys.El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha valorat aquest pacte com "el primer gran acord entre la Generalitat i l'Ajuntament" i ja ha anunciat que aquest "no serà l'únic projecte de transformació de la ciutat". Collboni ha remarcat que, amb projectes com aquest, tenen l'objectiu que Barcelona "torni a agafar velocitat de creuer pel que fa a la transformació d'espais urbans, des d'un punt de vista de sostenibilitat i de la recuperació d'espai públic".La voluntat del govern municipal és aconseguir recuperar el Port Olímpic com a "espai emblemàtic de la ciutat". En aquesta línia, Jaume Collboni i Janet Sanz han remarcat la necessitat "urgent" de definir un model que permeti canviar l'oci nocturn al Moll de Mestral. D'aquesta manera, els locals s'adequaran als nous usos vinculats a l'economia blava i al nou model de restauració de proximitat."El nostre propòsit és que el mes de maig del 2020 ja no hi hagi cap discoteca", ha explicat Sanz. Aquesta transformació coincidiria amb una nova concessió d'activitats, ja que finalitzaria la concessió actual, i permetria cessar els actuals usos dels locals d'oci nocturn. La tinent ha subratllat que aquest espai d'oci nocturn 'ha generat problemes de convivència, de seguretat i de descans dels propis veïns i veïnes".Des de l'Ajuntament han mostrat la seva preocupació per la crisi climàtica, i per això les primeres actuacions que abordaran serà impulsar les obres del Dic de Recer. Amb aquesta iniciativa, es vol solucionar els problemes d'ultrapassament que pateix i garantir la seguretat i correcta funcionalitat del port.A part de combatre aquests locals d'oci i abordar la crisi climàtica, el govern municipal té la voluntat d'iniciar una reforma integral de l'espai -amb places i espai públic que "millori la qualitat de l'espai"-, millorar la infraestructura marítima del port -assegurar la seguretat de l'activitat nàutica però també aconseguir portar els usos nàutics populars i oberts a tota la ciutat- i crear un model d'usos definits entre la ciutat i la mateixa ciutadania.Tots els projectes que inclou la transformació giren entorn de recuperar espais públics i integrar el port a la ciutadania. Algunes de les propostes mencionades pels dos tinents d'alcaldia són: crear un gran espai de vianants a l'espigó de Marina, potenciar la connectivitat a l'eix de la Vila Olímpica i el moll de Gregal, eliminar les terrasses del moll de Mestral i reordenar l'aparcament a la cota port.Jaume Collboni ha recalcat que el pressupost no suposarà cap despesa extraordinària per a l'Ajuntament, perquè es finançarà amb la generació d'ingressos provinents de la comercialització dels locals i els amarraments del port. El projecte preveu una inversió de 39 milions d'euros aprovada pel Plenari Municipal.Els tinents també han explicat que la coordinació es vehicularà mitjançant un Consell Rector com a màxim òrgan de govern, i estarà presidit per la Segona Tinença d'Alcaldia.

