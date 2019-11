La pressió veïnal força el Banc Sabadell a oferir solucions a una víctima d'estafa de lloguer

El Banc Sabadell s'ha compromès a negociar un lloguer social amb la Silvana i el seu fill menor d'edat, veïns de l'Eixample de Barcelona. L'entitat ha cedit després que aquest dijous al matí una trentena de persones convocades pel Grup d'Habitatge de l'Eixample Dret hagin ocupat una oficina del banc al carrer Roger de Flor. L'ocupació encara continua i els activistes asseguren que no marxaran fins que l'entitat es comprometi a aturar el procés de desnonament contra la família.La Silvana viu al Fort Pienc des de fa uns mesos. És víctima de violència masclista i va accedir a un pis a canvi de pagar una quota a un grup de persones que es presentaven com a propietaris. En realitat, però, no ho eren, i per tant el Sabadell considera que ella i el seu fill ocupen de manera il·legal l'habitatge.El banc ja va iniciar un procés de desnonament però el Grup d'Habitatge de l'Eixample Dreta ja va aturar el primer intent de desnonament. La principal reivindicació del grup és que el Sabadell ofereixi un lloguer social a la Silvana, que és beneficiària de la Renda Garantida de Ciutadania i té reconegut un 50% de discapacitat.Està atesa pels Serveis Socials, que han reconegut la seva vulnerabilitat i ja havien instat el Banc Sabadell a negociar un lloguer social, a través d'un document al qual ha tingut accés. Fins que no s'ha produït l'ocupació d'aquest dijous, però, el banc no havia cedit.El cas de la Silvana no és aïllat. L'emergència habitacional a Barcelona provoca que cada cop més famílies trobin en l'ocupació l'única via per accedir a un habitatge.En aquest escenari, hi ha qui se n'aprofita. Com ja va explicar NacióDigital , a la ciutat hi ha grups organitzats que rebenten les portes de pisos i en venen les claus a canvi de diners, aprofitant-se de persones en situació de pobresa i vulnerabilitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor