MAPA Tots els restaurants catalans amb estrella Michelin

L'entrega d'estrelles Michelin per l'any 2020 no ha estat la millor per a Catalunya. El rànquing d'estrellats ha quedat gairebé intacte. Això sí, dues notes positives: l'èxit de Jordi Cruz - que ja llueix cinc brillants a la seva vitrina particular - i que la cuina catalana continua regnant a l'Estat, així com també Barcelona, en nombre d'establiments reconeguts i també en estrelles acumulades. Les xifres actualitzades queden així: 65 estrelles repartides entre 52 restaurants,

Guanyen estrella: Restaurant Angle (Barcelona) **, Restaurant Aürt (Barcelona) *, Restaurant Cinc Sentits (Barcelona) * i Restaurant Deliranto (Salou) *.

Perden estrella: La Barra de Carlos Abella (Barcelona), Els Brancs (Roses), Terra (S'Agaró), Restaurant Gaig (Barcelona).

