Un 52% d'espanyols rebutja el referèndum català i un 36% el defensa

El referèndum d'autodeterminació no té el suport majoritari de la societat espanyola. Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta "Percepció sobre el debat territorial a Espanya 2019", elaborat a tot l'Estat per encàrrec del Govern i presentat aquest dijous. Només un 36,2% dels enquestats defensa el referèndum -sumant els que hi estan molt d'acord o més aviat d'acord-, un percentatge que cau fins al 29,8% si només es tenen en compte els ciutadans de la resta de Catalunya.Per contra, un 51,8% dels enquestats està molt i més aviat en desacord amb que calgui fer un referèndum a Catalunya, un rebuig que creix fins al 57,3% si s'exclouen de la mostra els enquestats de Catalunya, on el referèndum sí que està àmpliament avalat. Han presentat l'enquesta la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el director general d'Anàlisi i Prospectiva, Josep Rius.En canvi, pel que fa a un eventual referèndum a tot l'Estat per decidir sobre la relació amb Catalunya, els catalans hi estan majoritàriament en contra, mentre que, pel que fa a als enquestats de la resta de l'Estat, n'hi ha més de favorables que de detractors. Sigui com sigui, un 43,8% del total d'enquestats i un 48,8% dels de la resta de l'Estat creuen que no s'ha de fer cap referèndum "perquè la unitat nacional espanyola no es pot votar", percentatges superiors al 40,1% i el 34,3% dels que hi estan en contra, respectivament.En tot cas, si finalment se celebrés un referèndum legal i acordat, un 53,3% d'enquestats n'acceptaria els resultats i un 39,9%, no. A Catalunya, els nivells d'acceptació arribaria fins al 81,3% i, per tant, si es posa el focus només en els enquestats de la resta de l'Estat, un 48,2% també els assumiria i un 44,3% no ho faria, un resultat molt ajustat.L'enquesta "Percepció sobre el debat territorial a Espanya 2019" va ser un encàrrec del departament de la Presidència al Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) amb l'objectiu de disposar de l'opinió i de la percepció del conjunt dels ciutadans de l'Estat sobre la situació política actual. El treball de camp han estat 3.600 entrevistes, fetes entre el 9 de setembre a 17 d'octubre, amb l'objectiu, segons Budó, de "contrastar amb dades el conflicte polític actual entre Catalunya i Espanya".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor