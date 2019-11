Torra tanca la porta a convocar eleccions però reconeix que «no tot depèn» d'ell

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dijous que si d'ell depèn, no hi haurà eleccions el 2020, i ha explicat que no té "cap intenció" d'avançar els comicis, en una entrevista a RAC1. Ara bé, ha matisat: "Vivim en uns temps on no tot depèn de les decisions del president. Sobre el cap de l'Executiu, que va anar a judici aquest dilluns per no retirar una pancarta al Palau, plana una possible condemna per inhabilitació per desobediència.Malgrat que els terminis judicials són relativament curts, atès que es preveu una sentència del TSJC a principis de desembre, i posteriorment el Suprem podria resoldre el cas al juny o al juliol, segons les previsions del seu advocat; el president ha apuntat que si s'acceptés la qüestió prejudicial presentada per la seva defensa al Tribunal de Justícia Europeu, "estaríem parlant d'un any i mig i ja estaríem parlant del 2021".El president ha negat que en la reunió d'aquest dimecres a Waterloo parlés amb l'expresident Carles Puigdemont d'un eventual avançament electoral. "Des de la sentència no l’havia anat a veure, des de la mort del seu pare no l’havia pogut veure, calia una conversa més llarga i detinguda per afrontar l’estratègia que tenim per endavant i com continuem per posar l’estat contra les cordes", ha relatat.Torra ha avançat que no es tornarà a presentar com a candidat a "cap altra elecció", si bé ha afirmat que mentre cregui que serveix per "culminar el procés d'independència", seguirà al capdavant de la Generalitat. "Tenia un encàrrec molt concret. Mentre jo cregui que serveixo per culminar el procés d’independència, seguiré", ha afirmat. Sobre qui hauria de ser el candidat de Junts per Catalunya, ha assegurat que no sap què contestar.El president s'ha mostrat convençut que el Govern podrà tirar endavant els pressupostos al gener i ha apuntat que al seu parer accions com els talls de carreteres no afecten l'activitat econòmica, alhora que ha reivindicat el dret a la protesta quan ha estat preguntat pel desallotjament de l'acampada de la plaça Universitat El cap del Govern ha defensat el "no" dels 23 diputats independentistes al Congrés a la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, si no s'accepten les propostes de la Declaració de la Llotja de Mar , que inclou l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. Torra s'ha mostrat escèptic sobre la taula de diàleg que reclama ERC. "Quin és el contingut d'aquesta taula? Existirà la figura del relator?", ha interrogat.El president, que ha defensat que "si el 2021 Catalunya no és independent", no creu que "sigui un fracàs", ha insistit que advoca per "un referèndum acordat i internacionalment validat" i ha afirmat que no li consta que ningú del seu govern hagi parlat amb Sánchez. "En aquest any i mig no he rebut ni una proposta concreta al conflicte català per part del govern espanyol", ha lamentat.Sobre la seva suposada vinculació amb els CDR detinguts en l'operació Judes que apareix al sumari del cas, Torra ha insistit que no coneixia "cap dels detinguts", com ja va assegurar en un comunicat . "La meva via és la lluita pacífica. No puc anar a explicar-me si no és amb el diàleg i la no violència", ha asseverat.

