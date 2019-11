El president del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Carlos Velasco Carballo, ha anunciat aquest dimecres que durant la Supercopa d'Espanya que es disputarà el gener del 2020 a l'Aràbia Saudita s'estrenarà, per primera vegada en una competició espanyola, la tecnologia de la línia de gol que ja es fa servir en les competicions FIFA i UEFA."Des del principi hem mirat de fer història en l'arbitratge espanyol, anunciem un altre petit avanç. En la Supercopa d'Espanya, que se celebrarà al gener, Espanya tindrà per primera vegada tecnologia de la línia de gol, en semifinals i la final", va anunciar en roda de premsa a la Sala Vilallonga de la Ciutat del Futbol de Las Rozas.El proveïdor Hawk-Eye, que té llicencia FIFA des del 2012 i que es va estrenar al Mundial 2012 del Japó, a més de proveir la seva tecnologia de línia de gol a la UEFA en competicions com la Lliga de Campions, permetrà a la RFEF estrenar aquest sistema a la Supercopa d'Espanya amb format de final a quatre que es disputarà al gener.Aquest sistema es basa en una sèrie de catorze càmeres instal·lades en el terreny de joc, connectades amb la ràdio (intercomunicador) dels àrbitres, que sentiran tres vegades la paraula "gol" a més de rebre una vibració i indicació que ha estat gol al rellotge en cas que la pilota passi completament la línia de la porteria, amb una precisió mitjana inferior a un mil·límetre.

