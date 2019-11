​Barcelona, tercera ciutat preferida dels emprenedors per fundar una empresa

Barcelona és la tercera ciutat preferida dels emprenedors per fundar una empresa aquest 2019, segons el fons d'inversions Atomico , un dels més grans d'Europa. Un informe de la firma d'inversió del fundador d'Skype situa la capital catalana entre els llocs predilectes per establir una nova companyia per davant d'Amsterdam, París o Madrid. Així, l'anàlisi constata que la ciutat comtal és també la cinquena d'Europa on més start-ups tecnològiques s'han creat aquest 2019, en total unes 800.Atomico assegura que Londres continua tenint la densitat més gran "d'start-ups, talent i inversors", a més d'atreure la majoria del capital inversor a Europa. Tanmateix, remarca que l'opció londinenca per començar un nou negoci té un cost important: el lloguer d'oficina. En aquest sentit, la capital britànica és la més cara amb diferència de la Unió Europea.Per contra, l'informe destaca Barcelona com una de les ciutats més econòmiques per trobar seu i també la que té els costos laborals més baixos a Europa en el sector tecnològic. Llogar oficina a la capital catalana és un 75% més barat que fer-ho a Londres de mitjana.Pel que fa a l'atracció de capital, Barcelona també està entre les que van firmar més acords d'inversió de gran volum el 2019. En innovació tecnològica, aquest any s'han fet més d'un centenar d'inversions que superaven els 100 milions de dòlars.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor