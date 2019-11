El «petit Nicolàs», detingut per intentar apunyalar un cambrer

La Policia Nacional espanyola va detenir Francisco Nicolás Goméz Iglesias, més conegut com el "petit Nicolàs", per intentar pegar i apunyalar un cambrer d'un restaurant de menjar ràpid de la zona madrilenya d'Azca, i a un amic seu per resistència i desobediència a l'autoritat.Els fets van passar poc després de les 10 de la nit d'aquest dimarts, quan els dos joves es van asseure per sopar en una pizzeria italiana, situada al costat d'una coneguda discoteca de la zona. Segons sembla, els dos van començar a increpar una cambrera i, davant la seva persistència, el propietari va decidir expulsar-los del local.En aquest moment, el "petit Nicolàs" va agafar un ganivet i va intentar clavar-lo a un dels cambrers, que es va protegir però que finalment va rebre un cop de puny a la cara i talls a les mans. Després de l'arribada de la policia, els agents van procedir a la detenció, tot i que l'amic del "petit Nicolàs" es va resistir i va agredir un dels funcionaris.Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una ambulància de Protecció Civil, que va atendre dos ferits per contusions menors, sense que ningú precisés trasllat a l'hospital.Finalment, el "petit Nicolàs", a qui s'havia vinculat al CNI i a qui la Fiscalia demana set anys per usurpació de funcions i falsedat en document oficial, va ser arrestat per un delicte de lesions. Els dos detinguts, després de passar per comissaria, van ser posats en llibertat amb càrrecs.

