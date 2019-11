L'acampada desallotjada de plaça Universitat preveu traslladar-se a plaça Sant Jaume

DORMIM A PLAÇA SANT JAUME. Comunicat de necessitats. #AcampadaResisteix pic.twitter.com/XlLbmXajsi — Assemblea Plaça Uni (@assembleapluni) November 20, 2019

Els joves desallotjats aquest dimarts a la matina de la plaça Universitat han decidit acampar a plaça Sant Jaume. En un comunicat han afirmat que després de reunir-se en assemblea han decidit quedar-se davant l'Ajuntament de Barcelona com a crítica per "la decisió presa per Ada Colau", en referència a l'actuació de la Guàrdia Urbana durant el desallotjament.També han fet una crida i han demanat el "suport popular" de la gent perquè porti mantes, sacs de dormir i roba d'abric per passar la nit.

