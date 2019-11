Un jutge investiga periodistes de vuit mitjans per revelar el sumari dels CDR mentre era secret

El titular del jutjat d'instrucció 41 de Madrid ha citat a declarar en qualitat d'investigats periodistes de vuit mitjans per revelar dades del sumari judicial de l'Operació Judes, que investiga nou membres dels CDR, quan aquest era secret.Els mitjans en qüestió són El Mundo, El País, l'ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, la Cadena SER i RTVE.La investigació té el seu origen en una petició realitzada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional, després que les defenses dels CDR, coordinades per Alerta Solidària, sol·licitessin l'obertura d'una peça separada de la investigació per esclarir l'origen de les filtracions.

