ERC i JxCat acosten posicions sobre les condicions per investir Sánchez

Malgrat els diferents accents dels discursos que fan de portes enfora, el posicionament d'ERC i de Junts per Catalunya davant la investidura de Pedro Sánchez segueix un mateix patró. Així ho han pogut constatar els dos partits després de reunir-se aquest dimecres al matí per explorar sobre quines premisses es mouran cadascuna de les parts. La línia és clara: mentre el PSOE no plantegi una taula de diàleg, el vot serà en contra; però si s'obre un espai de negociació, l'escenari de l'abstenció pot ser plantejable. Aquesta és l'essència que recull la pregunta que ERC planteja en la consulta a la militància que se celebrarà el dilluns.La primera reunió per abordar la investidura s'ha celebrat al Parlament i ha tingut com a interlocutors a la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, i la número dos dels republicans al Congrés, Carolina Telechea, i; per part de JxCat, la cap de llista al Congrés, Laura Borràs, el senador Josep Lluís Cleries i el president del grup parlamentari, Albert Batet. Tots ells són de la màxima confiança de Carles Puigdemont, pendent de tots els moviments i que ha abordat el cas en una reunió a Waterloo amb el president Quim Torra, segons ha avançat l'Ara . A la trobada a la cambra catalana s'hi ha sumat, una estona més tard, Josep Maria Jové.Durant la reunió, Vilalta ha desplegat les condicions de la taula de diàleg que ja va definir aquest dilluns. Demanen que sigui sense condicions prèvies -és a dir, sense renúncies- i que tingui garanties que els acords presos s'acompliran. Fonts d'ERC coneixedores del desenvolupament de la reunió expliquen que han vist JxCat "força alineada" amb aquest posicionament i que, malgrat el to"bel·ligerant" que mantenen alguns dirigents de portes enfora, "no estan en el bloqueig" absolut en cas que es produeixi un moviment significatiu del PSOE.La previsió és seguir calendaritzant reunions. De fet, l'aspiració dels republicans és teixir un consens estratègic sobre la investidura tant amb JxCat com amb Bildu i el BNG, amb qui també mantindran trobades en els pròxims dies. Pel que fa a la CUP, aquest dijous atendran els mitjans de comunicació al migdia des del Congrés, on recolliran les acreditacions com a diputats, Els anticapitalistes són els qui tenen més interioritzat el "no" a Sánchez i els més partidaris del bloqueig a Espanya.També hi ha defensors d'aquesta via dins de JxCat, on hi ha matisos com sempre que s'han de prendre decisions transcendents. Mentre que el Govern - així ho va oficialitzar Damià Calvet aquest dimarts - fixa la declaració de Pedralbes com a "punt de partida". Borràs defensa que està "desfasada" i aposta per situar damunt la taula la declaració de la Llotja de Mar signada per partits sobiranistes de tot l'Estat. Aquesta via parla de reclamar una mediació internacional, qüestió que la Moncloa mai ha acceptat.Per ara, els socialistes no s'han posat en contacte amb Borràs, motiu pel qual ERC s'ha compromès a anar-la informant a mesura que mantingui interlocució amb el PSOE. Gabriel Rufián i Adriana Lastra es van reunir dijous passat i la previsió de la cúpula republicana és que la següent trobada es produeixi la setmana que ve, quan ja hauran culminat les consultes que tenen prevista tant els socialistes com Podem en els pròxims dies. També ERC ha anunciat aquest dimecres que el pròxim dilluns sotmetrà a consideració de les bases a través d'una consulta el posicionament sobre la investidura.Val a dir que la darrera consulta que van fer els republicans sobre una decisió cabdal va ser l'any 2006 i va suposar un revés per a la direcció perquè, en contra de la seva intenció inicial, va haver de defensar el vot en contra de l'Estatut. La previsió, en aquests moments, és que guanyi la resposta que rebutja la investidura de Pedro Sánchez i que aquest posicionament pugui canviar si acaba arribant si el PSOE es mou, condició indispensable perquè ERC és clau per garantir la investidura.Els socialistes, que han encaixat amb recels la consulta d'ERC per com està formulada la pregunta, no faran tampoc cap moviment significatiu fins que s'hagin pronunciat les seves bases. De moment, malgrat el canvi de to, els ministres en funcions segueixen reivindicant que primer cal "un diàleg entre catalans" perquè a Catalunya hi ha un problema "de convivència". L'independentisme discrepa d'aquesta diagnosi però, en tot cas, Torra té previst convocar l'espai de partits catalans a principis de desembre

