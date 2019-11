Pugen un 38% en 15 anys els ingressos hospitalaris per causes neurològiques a Catalunya

El nombre d'ingressos hospitalaris per causes neurològiques ha pujat un 38% en els últims 15 anys a Catalunya, segons dades que ha fet públiques aquest dimecres la Societat Espanyolade Neurologia. Al conjunt de l'Estat la xifra ha augmentat un 25% en el mateix període.De fet, Catalunya és la segona Comunitat Autònoma amb més percentatge d'estàncies hospitalàries per aquestes causes respecte del total. Les malalties neurològiques van causar l'any passat el 5,7% dels ingressos hospitalaris (més de 51.500 persones), i més del 10,5% del total d'estàncies a hospitals. Una altra xifra que s'ha posat de manifest és que el pacient neurològic que ha de ser ingressat resta una mitjana de 16,3 dies als hospitals catalans.Les dades surten de l'informe 'Impacte de les malalties neurològiques a l'atenció hospitalària espanyola' dut a terme a partir de les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).També reflecteix que l'ictus és la tercera malaltia que més ingressos va generar l'últim any a Espanya i la segona amb més nombre de dies d'ingrés. La demència és la segona malaltia amb la mitjana més alta de dies d'estança per pacient.

