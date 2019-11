Batlle amenaça de posar fi als talls de la Meridiana

"És una molèstia que hem d'evitar". Així ha respost el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, la pregunta formulada pel regidor del PP, Josep Bou, a la Comissió de Presidència d'aquest dimecres sobre els talls diaris convocats a l'avinguda Meridiana per part dels CDR.Batlle ha defensat que els talls no comunicats representen "molts inconvenients" i ha assegurat que l'Ajuntament ja ha posat en marxa els seus serveis de mediació amb els manifestants.El tinent d'alcaldia ha instat els Mossos d'Esquadra a actuar i ha afirmat que la policia catalana ja ha dut a terme identificacions d'algunes de les persones que han participat en els talls.La resposta de Batlle arriba després que els antiavalots de la Guàrdia Urbana hagin desallotjat aquesta matinada l'acampada de la plaça Universitat.La vintena de furgonetes de la Guàrdia Urbana han tallat la Gran Via a l'altura del carrer Aribau i els agents han començat a desmuntar el campament, retirant el material que els barrava el pas fins a les tendes i posteriorment aquestes instal·lacions. Alguns dels acampats han recriminat als agents que no els deixessin agafar les seves pertinences.Hi ha hagut també algunes escenes de tensió acompanyades de càrregues dels antiavalots de la Guàrdia Urbana quan alguns dels concentrats a la plaça Universitat han mostrat resistència a complir les ordres de marxar que els donaven els agents.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha justificat el desallotjament amb l'augment que la mediació dels Mossos i la Guàrdia Urbana no ha funcionat. Colau ha defensat el desallotjament per la necessitat de "recuperar" l'espai públic i acabar amb un tall "indefinit" de la Gran Via.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor