Neus Bonet dimiteix com a degana del Col·legi de Periodistes

Relleu al capdavant del Col·legi de Periodistes de Catalunya. La degana, Neus Bonet, ha deixat aquest dimecres el seu càrrec després de sis anys de mandat per motius "estrictament familiars i personals", segons ha explicat als membres de la Junta de Govern del col·legi professional.La Junta ha aprovat a la mateixa sessió que Joan Maria Morros, fins ara vicedegà, passi a ocupar el càrrec de degà del col·legi fins que es convoquin les properes eleccions, previstes d’aquí un parell d’anys. El relleu es formalitzarà a mitjans del mes de desembre."Ha estat un honor liderar el Col·legi durant aquests anys que no han estat gens fàcils, en què hem hagut de donar-li la volta al Col·legi en molts aspectes, i sempre pensant en els interessos dels col·legiats i col·legiades i de l’ofici", ha afirmat Bonet. Segons ha pogut saber, feia temps que la fins ara degana es plantejava abandonat el càrrec perquè considerava que havia acabat la seva etapa.L'òrgan directiu del Col·legi ha agraït la feina i la dedicació de Bonet i ha destacat "la tenacitat" amb què ha treballat per dignificar la professió i la seva aposta personal a l’hora de fer "més i millor periodisme".Durant el seu govern s'ha impulsat el VI Congrés de Periodistes de Catalunya, on es va presentar el nou Codi Deontològic. També s’ha impulsat la figura del precol·legiat, que ha servit per apropar l'entitat estudiants de periodisme, s’ha posat fi als blocs electorals, s'ha impulsat el setmanari digital Report.cat i s'han llançat campanyes de denúncia de la precarietat com la de "#GratisNoTreballo".Per la seva banda, el nou degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha anunciat a la Junta de Govern que treballarà amb "la voluntat de continuar amb la feina engegada per la degana i que sempre s’ha compartit a la Junta de Govern".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor