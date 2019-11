L'Audiència Nacional ratifica la presó preventiva dels quatre CDR acusats de terrorisme

El titular del jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha tornat a dictar presó provisional per als quatre CDR acusats de terrorisme a qui la Sala Penal de l'AN va anul·lar l'ordre d'empresonament, segons fonts de la defensa.El magistrat ha pres la decisió aquest dimecres després de repetir la vista de mesures cautelars d'Eduardo Garzón, Guillem Xavier Duch, Xavier Buigas i Alexis Codina, que estan empresonats al centre penitenciari de Soto del Real des de fa gairebé dos mesos.La Sala Penal de l'AN va declarar nul·les les ordres de presó perquè va considerar que es va vulnerar el dret a defensa dels detinguts perquè no es va proporcionar informació essencial als advocats. Tanmateix, no els va alliberar sinó que va convocar la vista d'aquest dimecres en la qual García Castellón ha mantingut la decisió que ja va prendre el 26 de setembre quan va enviar a la presó els set CDR detinguts en el marc de l'Operació Judes.A la vista d'aquest dimecres les defenses han sol·licitat l'alliberament dels empresonats mentre que la fiscalia i l'acusació particular han demanat que es mantingui la presó provisional. Cap dels acusats ha declarat, ja que, segons han criticat les defenses, el magistrat ho ha rebutjat. Els lletrats consideren que és una "anomalia" perquè creuen que amb la nul·litat de l'odre de presó s'hauria d'haver permès la declaració. Cap d'ells va declarar a l'anterior vista de mesures cautelars.Fonts jurídiques han explicat que les defenses han argumentat que els fets no corresponen al tipus penal de terrorisme sinó al de desordres públics i que l'Audiència Nacional no és competent per jutjar-ho. A més, consideren que la tinença de substàncies amb les quals es podria fabricar explosius, segons l'atestat de la Guàrdia Civil, s'hauria perseguir per la via administrativa i no penal.L'advocada d'Alerta Solidària Eva Pous ha denunciat, en una atenció als mitjans posterior a la vista, "anomalies" en el procés judicial i "vulneracions de drets". Pous ha dit que és "una anomalia" que dimarts s'anul·lessin les ordres de presó però se'ls hagi mantingut empresonats a Soto del Real i que els hagin portat a l'Audiència Nacional sense els seus objectes personals.El magistrat els investiga per delictes de pertinència a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per causar estralls. El jutge va considerar a la interlocutòria que els va enviar a presó per primer cop que hi ha indicis que els set empresonats formen part d'ERT (Equips de Resposta Tàctica), "una organització amb una estructura jerarquitzada que pretén instaurar la república catalana per qualsevol via, incloses les violentes".

