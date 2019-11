L'exèrcit espanyol gasta 2,8 milions en paracaigudes en un mes i mig

Quasi tres milions d'euros. Aquesta és la factura en paracaigudes per part de l'exèrcit espanyol pel que fa a contractes adjudicats i formalitzats en el darrer mes i mig. L'últim s'ha anunciat en el Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest dimarts per una quantitat d'1,1 milions d'euros (IVA inclòs), per a l'adquisició d'equips de paracaigudes personals d'obertura automàtica direccional i obertura automàtica no direccional.El contracte se l'ha endut Cimsa, una empresa especialitzada en paracaigudes, després d'una negociació sense publicitat, la mateixa fórmula per la qual també ella va formalitzar el 4 de novembre un contracte de 528.500 euros per a l'adquisició de paracaigudes d'emergència per al salvament de tripulació d'avions de transport.Divendres passat també se li va adjudicar a Cimsa un altre contracte de 429.000 euros per a l'adquisició de dispositius d'obertura automàtica per a caigudes de salvament i emergència, aquest cop després d'una licitació oberta. I el 3 d'octubre ja es van adjudicar nous lots d'accessoris, dispositius de seguretat i equips de paracaigudes, els contractes dels quals pugen a 787.324,4 euros i estan més repartits i només un va anar a Cimsa, i de tan sols 31.988,7 euros.En total, les adjudicacions i formalitzacions de l'exèrcit per a paracaigudes pugen a 2.831.465,1 euros -i fregarien els tres milions si dos lots més no haguessin quedat deserts-. Curiosament, aquesta quantitat s'ha adjudicat o formalitzat poc després que el paracaigudista que portava la bandera espanyola durant la desfilada del 12 d'octubre impactés en un fanal per accident, per bé que els processos de contractació havien engegat abans. El 2017, de fet, ja es van adquirir paracaigudes amb un cost d'1,2 milions, igual que el 2016.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor